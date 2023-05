Netzwelt: Vini Jr. und der unmenschliche Fußball

Das Netz, das predigt die Politik unermüdlich, ist längst kein rechtsfreier Raum mehr. Es gibt Werkzeuge gegen Hate-Speech und den digitalen Mob. Es gelte, der verbalen Gewalt entschlossen Einhalt zu gebieten. Und die Fußballstadien? Auch hier muss endlich mit dem Reden aufgehört und stattdessen gehandelt werden, schreibt Real-Trainer Carlo Ancelotti in einem Instagram-Post. Aktion statt Symbolpolitik fordert auch Vinicius Junior. „Ich will Taten und Strafen, ein Hashtag bewegt mich nicht.“ Und er handelt selbst: Indem er in den Sozialen Medien seine Stimme erhebt, die Millionen hören, können andere nicht viel länger schweigen.