Netzwelt: Vom KI-Papst und einer „Schlangenkatze”

Zuerst war da das Bild von Papst Franziskus, das viral ging: der Papst in einer pompösen, weiß glänzenden Daunenjacke, die auf den ersten Blick an den Stil von Rappern erinnert. Dass dieses Bild mit Hilfe eines Bildgenerators der Künstlichen Intelligenz Midjourney erzeugt worden ist, wurde schnell öffentlich bekannt. Mir hat es die Augen geöffnet. Dachte ich. Mittlerweile ist also alles möglich, so meine Conclusio. Bei skurrilen Bildern würde ich dementsprechend künftig immer den Fake miteinpreisen. Und ganz sicher würde ich es schon entlarven - das Unechte, das Künstliche. Ist etwas zu verrückt oder gar zu schön, um wahr zu sein, ist es höchstwahrscheinlich nicht echt, auch wenn es noch so sehr danach ausschaut. Einen gewissen Hauch von Hybris im Glauben an meine Fähigkeiten kann ich nicht verhehlen.