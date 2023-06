Netzwelt: Vom Wert eines Menschenlebens

Fünf Abenteurer in einem Tauchboot verschwinden auf dem Weg zum Titanic-Wrack im Nordatlantik. Gefühlt „die ganze Welt“ fiebert mit den Touristen mit, das mediale Interesse ist groß. Mehrere Länder beteiligen sich an der Suchaktion, die Kosten dürften laut „Tagesspiegel“ in die Millionenhöhe gehen. Doch steht dieser Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum „Wert“ der U-Boot-Insassen? Laut „Tagesschau“ sind ein Milliardär, der Chef der Betreiberfirma des U-Bootes „Titan“, ein bekannter Geschäftsmann und ein Forscher unter den Vermissten. Würde ein Versicherer diese Situation bewerten, ist der Aufwand dieser Rettungsaktion nüchtern betrachtet sicherlich gerechtfertigt. Und wer von uns würde nicht alle Hebel in Bewegung setzen, wenn einer unserer Angehörigen an Bord wäre?