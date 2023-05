Wetzlar. Die Stadt Wetzlar lädt Kulturschaffende, Künstler und Kreative der Stadt Wetzlar für Montag, 15. Mai, um 18.30 Uhr in die Räume des Kellertheaters Wetzlar, Brühlsbachstraße zu einem „Netzwerk Kultur“ Treffen ein. Anmeldungen per E-Mail an sylvia.beiser@wetzlar.de. Informationen zur Veranstaltung gibt es unter Telefon 06441-99-4100.