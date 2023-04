Neue Beratungsstelle für Kranke und Behinderte in Wetzlar

Die Beratungsstelle liegt zentral in Wetzlar, in der Langgasse. Beratungsgespräche werden derzeit in den Räumlichkeiten des IB in Wetzlar geführt, sollen zukünftig nach Bedarf auf den Lahn-Dill-Kreis ausgeweitet werden und in Einzelfällen auch bei den Ratsuchenden zu Hause stattfinden. Ebenso können sich Klientinnen und Klienten am Telefon oder per Videoanruf beraten lassen.