Neue Horizonte der FeG im Blankenfeld

Wetzlar. „Gott verändert meine Grenzen“. So lautet das Thema bei der Veranstaltung „Horizonte“ der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) im Blankenfeld, Im Amtmann 9, am Donnerstag, 16. Februar, um 16.30 Uhr. Buchautorin und Pädagogin Gretchen Hilbrands (Langgöns) geht dabei den Fragen nach: „Wie gehe ich mit meinen Grenzen und Begrenzungen um? Kann Gott sie verändern? Und wenn ja, wie?“ Das Netzwerk „Neue Horizonte“ ist für Menschen in der Lebensphase ab 55 Jahren gedacht. Zum Programm des Nachmittags gehört auch ein gemeinsames Kaffeetrinken. Der Eintritt ist frei.