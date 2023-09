Neue Kurse beim Schwarz-Rot-Club Wetzlar

Wetzlar. Der Schwarz-Rot-Club Wetzlar bietet ab Montag, 2. Oktober, einen neuen Gruppenkurs „Tango Argentino“ im Bootshaus Wetzlar, Inselstraße 10 an. Anfänger können jeden Montag in der Zeit 18 bis 19 Uhr unter der Leitung von Frau Sofía Inés Auvieux, grundlegende Kenntnisse des Tango Argentinos erlernen. Freie Plätze gibt es für den Anfängerkurs „Linedance“, samstags von 16 bis 17 Uhr in der Funsporthalle Westend, Hors-Scheibert-Straße, und im Anfängerkurs „Gesellschaftstänze“, Kursbeginn Sonntag, 8. Oktober im Studio 2, Sportparkstraße 5. Informationen und Anmeldung gibt es auf der SRC-Homepage unter https://src-wetzlar.de/ oder per E-Mail an info@src-wetzlar.de.