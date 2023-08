Neue Öffnungszeiten der Bücherei Dutenhofen

Wetzlar. Die Zweigstelle der Stadtbibliothek Wetzlar in Dutenhofen hat ab Dienstag, 5. September, neue Öffnungszeiten. Diese sind jeweils dienstags von 16 bis 18 Uhr. Seit Ende Juli war die kleine Bibliothek am Seifengraben vor dem Hintergrund einer Neuordnung des Medienbestandes und vor allem des Weggangs der langjährigen Zweigstellenleiterin Gisela Horn geschlossen, bei der sich die Stadtbibliothek Wetzlar für den jahrzehntelangen, engagierten Einsatz in der Bücherei bedankt. Die Arbeit in der Zweigstelle wird nun von Mitarbeitern und Auszubildenden der Stadtbibliothek übernommen.