Neue Sportangebote in Dalheim

Wetzlar. Die Kultur- und Sportgemeinschaft Dalheim 1978 erweitert ihr Sportangebot um neue Angebote: Am Donnerstag, 16. Februar, startet von 20 bis 22 Uhr, eine neue Hobby-Volleyballgruppe, gespielt wird in gemischten Teams (Erwachsene w/m/d) in der Turnhalle der Dalheim Grundschule, Breslauerstraße. Ab Dienstag, 7. März wird Qigong von 12 bis 13 Uhr angeboten, ebenfalls ab Dienstag, 7. März, gibt es einen zusätzlichen Trainingstermin in der Woche für Cheerleading-interessierte Kinder ab 6 Jahren, trainiert wird, jeweils dienstags, von 16.30 bis 17.30 Uhr. Die Veranstaltungen Qigong und Cheerleading finden im Kinder- und Familienzentrum Dalheim, Hohe Straße. Weitere Informationen auf der Homepage www.ksg-dalheim.de oder unter Telefon 06441-9527252