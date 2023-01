Wetzlar. Der Schwarz-Rot Club Wetzlar bietet neue Tanzkurse für Anfänger ohne Vorkenntnisse und jeden Alters an. Der Unterricht umfasst ca. zwölf Termine. Eine Unterrichtseinheit beträgt 60 Minuten. Der erste Anfängerkurs startet am Sonntag, 15. Januar, von 18.30 bis 19.30, im Studio 2, Sportparkstraße 5. Der zweite Kurs beginnt am Mittwoch, 18. Januar, und findet von 20.30. bis 21.30 im Bürgerhaus Nauborn, Solmserweg 25b statt. Anmeldungen erfolgen ab sofort per E-Mail an info@src-wetzlar.de.