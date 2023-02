Neue Tanzkurse für Anfänger beim Team Naunheim

Wetzlar. Am Freitag, 3. März, starten beim Team Naunheim neue Standard- und Latein-Tanzkurse für Anfänger und Wiedereinsteiger. Die Tänzer treffen sich wöchentlich an 15 Terminen von 19 bis 20.30 Uhr. Fortgeschrittene trainieren von 20.30 Uhr bis 22 Uhr. Discofox-Kurse für Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene beginnen am Sonntag, 12. März. Die Tänzer treffen sich sonntags ab 14.30 Uhr an insgesamt 9 Terminen. Die Kurse leitet Tanzsporttrainer Holger Dolfen. Sie finden in der Sport- und Kulturhalle in Naunheim, Schulstraße, statt. Anmeldungen sind paarweise im Internet auf www.teamnaunheim.com möglich.