Neuer Roman: Sandra Lüpkes erzählt die Geschichte der Leica

Frau Lüpkes, Sie sind Bestsellerautorin, schreiben Krimis, Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten und Sachbücher. Wieso nun ein Buch über die Familie Leitz? Da ich seit mehr als 20 Jahren Schriftstellerin bin, habe ich schon viele Dinge ausprobiert, auch Theaterstücke und Drehbücher. Aber irgendwann entdeckte ich meine wahre Leidenschaft: unerzählte Geschichten aus dem 20. Jahrhundert, die einen Gegenwartsbezug haben. Denn ich liebe es, mich richtig tief in die Recherche einzugraben, Zeitzeugnisse zu studieren, die Menschen von damals wieder lebendig werden und mir etwas von ihnen beibringen zu lassen. Und da hat die Geschichte der Leica, die ja eng mit der Familie Leitz verwoben ist, einfach alles zu bieten: Mut und Zweifel, Konflikte und Zusammenhalt, Politik und Privates.

Worum geht es in dem Roman „Das Licht im Rücken”? Ich erzähle die Jahre 1914 – Oskar Barnack macht auf dem Eisenmarkt das erste Foto mit seiner neu konzipierten Kleinfilmkamera – bis 1945, als die Leica einerseits zur Ausrüstung der Propagandasoldaten gehörte, andererseits jüdischen Flüchtlingen einen Neuanfang ermöglichte. Auf der Metaebene beschäftige ich mich aber mit der Frage: Lässt sich die Wahrheit abbilden, oder kommt es immer auf die Perspektive an? Das ist der versteckte, aber brandaktuelle Aspekt in diesem Buch, man denke nur an die Bilder aus der Ukraine.

Wer oder was steht im Mittelpunkt? Die Leica von ihrer Erfindung in der Kleinstadt Wetzlar bis zum Welterfolg. Aber da eine Kamera nur ein Gegenstand ist, erzähle ich ihre Geschichte über die Menschen, deren Leben sie geprägt hat: Ernst Leitz II, Oskar Barnack, Elsie Kühn-Leitz. Außerdem gibt es eine fiktive jüdische Familie, die einen kleinen Geschenkeladen in der Nähe des Lahnpförtchens hat. Deren Schicksal ist allerdings nicht frei erfunden, sondern basiert auf wahren Begebenheiten, die vielen verschiedenen Personen widerfahren sind. Manchmal muss man das als Schriftstellerin zusammenraffen, sonst gäbe es zu viel Personal im Roman.

Wie lange haben Sie an dem Buch gearbeitet und wo haben Sie überall recherchiert? Als Startschuss würde ich meinen ersten Recherchekontakt vor drei Jahren im März 2020 bezeichnen, damals noch mit Knut Kühn-Leitz, der dann ja leider kurz danach verstorben ist. Währenddessen war ich oft in Wetzlar, dank eines Stipendiums auch mehrere Wochen am Stück. Da habe ich unglaublich viel Offenheit und Mithilfe erfahren, sei es durch die Nachfahren von Ernst Leitz II oder durch die vielen Leica-Experten vor Ort, Lars Netopil und David Pitzer beispielsweise, aber auch das Team der Leica-Welt. Ich bin mit dem Leica-Fotografen Michael Agel auf Fotosafari im Leitzschen Jagdrevier in Schwobach gewesen, durfte beim Mechaniker Ottmar Michaely einen Blick ins Innenleben einer alten Kamera werfen, habe den Hausertorstollen besichtigt, bin mit der ehemaligen Stadtarchivarin Irene Jung durch den Ort gelaufen, um herauszufinden, wie dieser sich im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Spannend war auch mein Besuch im Archiv der Deutschen Jugendbewegung auf der Burg Ludwigstein in Nordhessen, dort lagern Unmengen handschriftlicher Briefe von Elsie Kühn-Leitz, auch aus ihrer konfliktreichen Sturm- und Drangzeit. Und ich habe die Spruchkammerakten von Julie Gerke studiert, das ist die Frau, die erst eine Freundin der Familie Leitz war und nach Elsies Gestapohaft zur erbitterten Feindin wurde. Als besondere Begegnung möchte ich die fast 90-jährige Wetzlarerin Gisela Jäckel nennen, die mir aufzeigen konnte, wo sich in ihrer Kindheit der Puppendoktor befand und in welcher Kneipe die Nazis ihr Bier tranken, aber auch wie es sich anfühlte, als Tochter einer sogenannten Mischehe diskriminiert zu werden.

Sind Sie selbst Fotografin? Nein. Zwar habe ich zur Vorbereitung auf dieses Buch einen Fotografie- und Dunkelkammerkurs besucht und mir eine Leica von 1931 zugelegt, mit der es sich sehr umständlich fotografieren lässt. Doch meine Ausdrucksform ist und bleibt die Sprache. Aber ich liebe es, über alten Fotografien zu hocken, um Geschichten herauszulesen. So kam ich übrigens auch auf die Idee zu diesem Roman. Denn das Vorgängerbuch „Die Schule am Meer“ erzählt die Geschichte eines reformpädagogischen Internats auf meiner Heimatinsel Juist. Dort ging der jüngste Leitz-Spross Günther zur Schule, und im Archiv befanden sich unzählige Schwarz-Weiß-Schnappschüsse, die mir Einblick in das Internatsleben gewährten. So stieß ich auf den Namen Ernst Leitz, der auch immer wieder als Geldgeber für die Schule fungierte. Und da war mir schnell klar: Über diese Dynastie willst du als Nächstes schreiben.

Wie viel ist Fiktion, Phantasie und wie viel ist Fakt, also historisch belegt? Ich fühle mich beim Schreiben den historischen Fakten sehr verpflichtet, stütze mich also auf verschiedene Quellen, die manchmal sogar widersprüchlich sind. Beispielsweise tauchte bei meiner Recherche eine Fotografie vom 1. Mai 1933 auf, die bislang unbekannt gewesen ist. Sie zeigt einen Nazi-Umzug, an dem die Leitz-Belegschaft teilnimmt, an der Spitze laufen die Familienmitglieder. Niemand wusste etwas darüber, also habe ich verschiedene Berichte nebeneinander gelegt, um herauszufinden, was den Demokraten Leitz dazu bewogen haben mag, unter Hakenkreuzfahnen zu marschieren. Was hat er wohl empfunden, als am nächsten Morgen das Gewerkschaftshaus in Niedergirmes von den Nazis gewaltsam geentert wurde? Ich weiß es nicht, aber die Version, die ich im Roman ersonnen habe, wird sich nah an der Wahrheit bewegen. Manchmal kommt man nicht ums Fiktionalisieren herum. Beispielsweise gab es in und um Wetzlar ja verschiedene Nazigrößen – Grillo, Haus, Schmidt, um nur einige zu nennen – die habe ich zu einer fiktiven Figur namens Gernot Hütte verschmolzen, sonst wäre der Roman nahezu unleserlich geworden.

In welches Genre fällt das Buch? Tatsächlich haben eine Menge Leute – Verlag, Agentur, ich natürlich auch – darüber nachgedacht, in welchem Regal der Roman stehen wird, wenn er in die Buchhandlungen kommt. Und sind zum Schluss gekommen: Er funktioniert auf vielen Ebenen. Ich gebe mein unlektoriertes Manuskript ja immer verschiedenen Menschen zu lesen, in diesem Fall waren es Leica-Kenner, Leitz-Nachfahren, Historikerinnen, Medienwissenschaftlerinnen, aber auch Lesende, die weder mit Fotografie noch mit Wetzlar etwas zu tun und von der Familie Leitz noch nie gehört haben. Alle fanden die Romanhandlung spannend – aus vielerlei Gründen. Wenn ich unbedingt ein Label verpassen müsste, wäre es ein Gesellschaftsroman.

Wenn Sie in einem Satz für das Buch werben müssten: Wie würde er lauten? Ein Roman über mutige Visionen und bittere Enttäuschungen – zu einer Zeit, als Lüge und Wahrheit zu einer Frage der Perspektive wurden.

Wann ist das Buch zu bekommen? Erstverkaufstag ist der 16. Mai. Das Hörbuch, eingelesen von Claudia Michelsen, wird ab dem 24. Mai im Handel sein.