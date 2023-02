Neues Kellertheater sucht Mitglieder

Zum Theater gehört aber auch noch eine ganze Menge mehr als nur Schauspiel. Vielleicht ist in einem geplanten Stück keine passende Rolle dabei oder man möchte sich so oder so lieber im Hintergrund einbringen. So zählen auch Bereiche wie Maske, Technik, Bühnenbau und Kostümgestaltung zum Vereinsgeschehen. Wer zum Beispiel Spaß am Schminken hat, kann seiner Kunst in der Maske freien Lauf lassen. Auch das Team im Bühnenbau braucht immer Verstärkung mit etwas handwerklichem Geschick. Medieninteressierte und kreative Köpfe können sich bei der Gestaltung von Plakaten oder dem Erstellen von Medienbeiträgen einbringen. Die Technik bietet für jeden Platz, der bei der Lichtgestaltung und technischen Begleitung der Aufführungen mitwirken möchte. Kurz gesagt: Wer Interesse hat „irgendwie” am Theater- und Vereinsleben mitzuwirken ist beim Neuen Kellertheater richtig.