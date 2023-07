Neues Verfahren am Klinikum Wetzlar rettet Leben einer Patientin

„Bei diesem Eingriff werden die Engstellen aufgedehnt. Dies erfolgt mittels eines Ballonkatheters in Kombination mit einem Herzunterstützungssystem“, erklärt der Chefarzt. Es wurde eine kleine Mikroaxialpumpe mithilfe eines Katheters über die Leistenarterie eingeführt und in der linken Herzkammer platziert. „Die Herzpumpe saugt das Blut im Herzen an und pumpt es in die Hauptschlagader, wodurch der Kreislauf aufrechterhalten und die Sauerstoffversorgung der gesamten Organe, einschließlich des Herzens, gewährleistet wird“, erläutert Brück weiter.