„Niteshift“ sind am 31. August „Live am Dom“ in Wetzlar

Ebenso stehen die übergangsweise eingerichteten Parkplätze auf dem Domplatz an allen Konzert-Donnerstagen nicht zur Verfügung. Die Fahrzeuge vom Brodschirm werden über die Schwarzadlergasse und Weißadlergasse abgeleitet. Die Sperrung aller Parkplätze auf dem Domplatz gilt an den Donnerstagen jeweils ab 8 Uhr. Konzertbesucher sollten daher die öffentlichen Parkplätze in der Stadthalle, am „Franzis“, auf der Lahninsel und der „Zwack´schen Lahninsel“ sowie am neuen Rathaus und der Bachweide nutzen.