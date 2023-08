Nostalgische Sonderfahrt der Eisenbahnfreunde Treysa

Wetzlar. Die Eisenbahnfreunde Treysa bieten am Samstag, 21. Oktober eine Sonderfahrt nach Engeln oder Andernach an. Auf der Fahrt mit dem bewirtschafteten Dampfsonderzug, haben die Fahrgäste die Wahl, den den größten Kaltwassergeysir der Welt zu besichtigen oder eine Fahrt mit der bekannten Brohltalbahn im Vulkan-Express die Höhen der Eifel zu erklimmen. Beides wird per Schiff und inklusive Mittagessen auf dem Schiff erreicht. Der Zug wird ab Treysa von der historischen Dampflok 35 1097 bis Ehrenbreitstein gezogen, dort erwartet ein Schiff die Fahrgäste, um sie zu den ausgewählten Ziele zu bringen. Die Möglichkeit zum Zusteigen besteht in Gießen, Wetzlar, Weilburg und Limburg.