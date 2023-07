Notverkabelung schützt vor Chaos am Buderusplatz

Die Arbeiten am Buderusplatz waren Passanten und vorbeifahrenden Autofahrern am Donnerstagmorgen nicht verborgen geblieben. Mancher mag einen Zusammenhang zum Wochenende vermutet haben – am Freitagabend wird die Hochstraße gesperrt und am Samstagnachmittag kickt die Frankfurter Eintracht im Enwag-Stadion. Das dürfte sich auf die Verkehrsströme, auch am Buderusplatz, auswirken.