Wetzlar. Dieter Nuhr, der Meister der komischen Zeitanalyse, kommt am Freitag, 2. Februar, mit seinem neuen Programm „Nuhr auf Tour“ nach Wetzlar in die Buderus Arena, Wolfgang-Kühle-Straße 1. Er seziert die Gegenwart, stößt überall auf Absurditäten und Widersprüche und schreinert daraus immer neue Pointen. Auch wenn sich die Welt in fragwürdigem Zustand befindet, wenn Nuhr auf Tour geht, wirkt sie brüllend komisch. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Tickets ab 38,05 Euro gibt es auf www.s-promotion.de sowie unter der Tickethotline 06073-722740 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.