Oculus spendet an gemeinnützige Projekte

Jeweils 1000 Euro konnten die Kitas in Münchholzhausen, das „Bärenland“ und das „Abenteuerland“ (beide Dutenhofen) entgegennehmen. Mit der Spende soll unter anderem ein Bauwagen der Wandergruppe in der Kita Münchholzhausen in eine Holzwerkstatt umgebaut werden. Die Holzwerkstatt ist eine Möglichkeit für die Kinder, eigenständig mit Werkzeugen zu arbeiten, um selbstständig Ideen zu planen und umzusetzen.