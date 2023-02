Öffentliche Führung in der Phantastischen Bibliothek

Wetzlar. Im Rahmen einer öffentlichen Führung, am Samstag, 4. März, um 11 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen, die liebevoll dekorierten Räume und die ungewöhnlichen Sammlungen in der Phantastischen Bibliothek, Turmstraße 20 kennenzulernen. Die Dauer der kostenfreien Führung beträgt 45 Minuten. Im Anschluss haben alle Besucher die Gelegenheit, die Bibliothek selbstständig zu erkunden und im Rahmen der Stöberzeit auch Bücher auszuleihen. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 06441-40010 oder per E-Mail an mail@phantastik.eu wird gebeten. Spenden zum Erhalt dieses außergewöhnlichen Ortes werden gern entgegengenommen.