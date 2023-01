Öffentliche Führung in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar

Wetzlar . Die Phantastische Bibliothek Wetzlar, die für ihr ungewöhnliches Sammelgebiet bis weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist, beherbergt auf insgesamt fünf Etagen ausschließlich Märchen, Mythen, Sagen, Fantasyliteratur, Science Fiction, Dystopien und Horrorbücher. Im Rahmen einer kostenfreien öffentlichen Führung wird die Phantastische Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20, jenseits der regulären Öffnungszeiten an je einem Samstag pro Monat zugänglich gemacht, so auch am 4. Februar, um 11 Uhr. Die Dauer der kostenfreien Führung beträgt 45 Minuten, im Anschluss haben alle Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die Bibliothek bis 13 Uhr auf eigene Faust zu erkunden und auch Bücher auszuleihen. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 06441-4001-0 oder per E-Mail an mail@phantastik.eu wird gebeten. Spenden zum Erhalt dieses außergewöhnlichen Ortes werden gern entgegengenommen.