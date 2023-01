Öffnung des Heimatmuseums Garbenheim mit Ausstellung

Wetzlar. Der Heimatverein Garbenheim öffnet das Heimatmuseum, Untergasse 3 am Sonntag, 5. Februar von 15 bis 17 Uhr. Ebenso ist die Fotoausstellung „MIT DER LEICA IN DER WELT UNTERWEGS, IN GARBENHEIM ZU HAUSE“ zu sehen. Im Obergeschoss des Heimatmuseums werden Fotografien von Stefan Hofmann gezeigt. Es sind Aufnahmen aus der ganzen Welt, aber auch aus unserer Heimat zu sehen.