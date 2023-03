Ökumenischer Studiennachmittag

Lässt sich die Geschichte von Jesus an den Fragen entlang erzählen? Ist ein Zugang zum fragenden Jesus ein Weg für den modernen Menschen heute. Zu Gast ist Rainer Oberthür, Dozent am Katechetischen Institut in Aachen und Autor zahlreicher religionspädagogischer Bücher. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro, Anmeldungen per E-Mail an marburg@rpi-ekkw-ekhn.de.