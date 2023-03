Ökumenischer Studiennachmittag der Religionspädagogik

Dieser Thematik geht der ökumenische Tag der Religionspädagogik unter der Überschrift „Neue Zugänge zu Jesus als einem Menschen, der Fragen stellt“ nach. Er findet am Dienstag, 28. März, im evangelischen Gemeindezentrum der Kreuzkirche Wetzlar, Stoppelberger Hohl 42 in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr statt. Bereits ab 13.30 Uhr ist ein Ankommen möglich. Referent ist der Dozent für Religionspädagogik, Rainer Oberthür. An Erzählungen aus seinem Buch „JESUS. Die Geschichte eines Menschen, der fragt.“ werden an diesem Nachmittag neue Zugänge gesucht.