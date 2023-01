Wetzlar. Die Wetzlarer Funkamateure laden am Freitag, 13. Januar, um 20 Uhr zum Vortragsabend in die Räumlichkeiten unter der Tribüne des Freilicht-Theaters Rosengärtchen ein. „Ohne Strom – wo sind deine Grenzen?“, ist das Thema des Vortrages von Markus Mattzick (Hüttenberg), mit anschließender Diskussion. Gäste sind herzlich willkommen und werden wegen des begrenzten Platzes um Voranmeldung per E-Mail an vorstand@f19.de gebeten.