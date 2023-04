Oldtimer auf Spazierfahrt rund um Wetzlar

Ab 11.30 Uhr kehren die Teams zurück zum Startpunkt in der Braunfelser Straße. Dort wird ein Sprecher die Fahrzeuge und die Teilnehmer dem Publikum in der Vorbeifahrt vorstellen. Danach geht es zur zweiten Etappe mit der Durchgangskontrolle ab 12.15 Uhr an der TÜV-Prüfstelle Wambach in der Christian-Kremp-Straße, Nähe Wetzlar Krankenhaus. Zielankunft wird ab 15 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz sein. Erneut soll dann ein Sprecher den Anwesenden die Fahrzeuge erläutern. Die Autos können auch in Augenschein genommen werden. Außerdem gibt es eine Bewirtung. Die Siegerehrung wird ab etwa 17.30 auf dem Parkplatz stattfinden.