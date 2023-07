„One Man Musical – Ein Clown kündigt“

Wetzlar. Was bleibt, wenn ein Clown die anderen nicht mehr zum Lachen bringen kann, weil er das eigene verloren hat? Das Klischee vom traurigen Narren hasst er, wie die Pest. Also erstmal weitergemacht. Und das Publikum entzücken. Hoffentlich! Mit dem „Ein-Mann-Musical - Ein Clown kündigt“ entführt Dirk Audehm den Zuschauer am Freitag, 28. Juli, um 20.30 Uhr im Leitz-Park Wetzlar, in die bunte Welt der Manege, voll abstruser Geschichten, schräg, düster, abgedreht und saukomisch. Musikalisch wird er von Martin Schelhaas und Thomas Möckel begleitet. Karten für 28 Euro gibt es bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, online auf www.wetzlarer-festspiele.de oder unter Telefon 06441-22601.