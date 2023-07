Open-Air-Kinoabende in Dalheim

Wetzlar. Die Wetzlarer Jugendzentren (Haus der Jugend, Spielhaus Dalheim, Girmeser Villa und Jugendarbeit im Westend) veranstalten gemeinsam mit dem Deutschen Filminstitut & Filmmuseum Frankfurt am Freitag, 21. Juli, sowie am Samstag, 22. Juli, an der Neukölln-Anlage, Einlass am Spielhaus Dalheim, Berliner Ring 64 B in Dalheim zwei Kinoabende unter freiem Himmel.