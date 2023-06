Wetzlar. Das Duo „2inJoy“ spielt am Sonntag, 2. Juli, ab 19.30 Uhr, Open-Air im Garten der Sinne an der Kreuzkirche in Wetzlar. Florezelle Amend (Vocals) und Michael Diehl (Gitarre) spielen eigene Stücke und Interpretationen von Pop- und Soulklassikern. Der Eintritt ist frei.