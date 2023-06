Open-Air Tango im Leitz-Park

Wetzlar. Am Freitag, 30. Juni, findet eine Milonga, die Tanzveranstaltung des Tango Argentino, am Café Leitz statt. Der Gießener Verein „TangoMovido“ legt vor dem Café einen Boden aus und lädt zum gemeinsamen Tanzen ein. Von 19 bis 23 Uhr spielt das argentinische Duo „Alvarez/Faryna“ ein Repertoire aus Tango und Folkloretanz, dazwischen legt Tango-DJ Piu tanzbare Musik auf. Das Café Leitz hat an diesem Abend ebenfalls bis 23 Uhr geöffnet und bietet Erfrischungen zwischen den Tänzen an. Zur kostenfreien Veranstaltung sind nicht nur geübte Tänzer willkommen, sondern all die, die sich für die Tanzart interessieren, schöne Fotomotive suchen oder nur zusehen und zuhören möchten.