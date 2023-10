Ordnungsamt holt in Wetzlars Altstadt Radler aus dem Sattel

Die Fahrradkontrollen waren Teil der angekündigten Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit, insbesondere in der Altstadt. Die Fahrradfahrer sollten für die geltenden Verkehrsregeln sensibilisiert werden - unter anderen dafür, dass Räder in der Fußgängerzone geschoben werden müssen. „Die Ergebnisse zeigen, dass es nach wie vor Verbesserungsbedarf gibt, aber auch, dass die Kontrollen bereits positive Auswirkungen haben“, erklärt Stadt-Presssprecher Eckhard Nickig in einer Pressemitteilung. Zusätzlich seien die Radfahrer zur Verkehrssicherheit ihrer Fahrräder beraten und mit Infomaterial versorgt worden.