Wetzlar. In der Reihe der Sommermusiken in der Wetzlarer Unteren Stadtkirche am Schillerplatz findet am Sonntag, 6. August, ein Orgelkonzert statt. Beginn ist um 17 Uhr. KMD Joachim Eichhorn spielt an der Ahrend-Orgel Werke von Girolamo Frescobaldi, Georg Böhm, Johann Pachelbel und Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei.