Wetzlar. Im Rahmen des Musikprogramms zum Brückenfest in Wetzlar, findet ein Orgelkonzert mit Stefan Viegelahn, am Sonntag, 3. September, um 17 Uhr in der Unteren Stadtkirche Wetzlar, am Schillerplatz statt. Dargeboten werden Werke von William Byrd, Orlando Gibbons, Dietrich Buxtehude, Georg Muffat und Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei.