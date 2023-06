Orgelolympiade im Wetzlarer Dom

Wetzlar. Erstmals richtet die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) in der Zeit zwischen Juli und September eine Orgelolympiade aus. Orgelspieler aller Altersstufen haben die Gelegenheit, ihr spielerisches Talent zu präsentieren. Zu den insgesamt sieben Spielstätten zwischen Wesel und Saarbrücken gehört am Samstag, 15. Juli, auch die Beckerath-Orgel (1955, III-49) im Wetzlarer Dom. Zwei Orgelkompositionen unterschiedlicher Stilrichtungen sind vorzutragen, bei einer Gesamtspieldauer zwischen 10 und 15 Minuten. Die Jury vor Ort verleiht goldene, silberne und bronzene Orgelpfeifen. Wer eine goldene Orgelpfeife erhält, ist zur Finalrunde am Sonntag, 10. September, in der Kartäuserkirche in Köln eingeladen. Sowohl bei der Regionalveranstaltung in Wetzlar als auch beim Finale in Köln gibt es attraktive Preise wie kostenlose Orgelstunden oder eine Orgelstudienreise zu gewinnen. Die Teilnahme an der Orgelolympiade ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 15. Juni, erbeten an Kreiskantor Dietrich Bräutigam per E-Mail dietrich.braeutigam@ekir.de.