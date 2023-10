Wetzlar-Münchholzhausen. Die öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Münchholzhausen findet am Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr im Stadtteilbüro Münchholzhausen, Rechtenbacher Straße 2 statt. In ihrer Sitzung beraten sie über die Anbringung von Leitschwellen an der Engstelle Wetzlarer Straße und zum Sachstand des flächendeckenden Glasfaserausbaus in der Stadt Wetzlar.