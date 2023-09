Ortswandertag in Dutenhofen

Wetzlar-Dutenhofen. Der Ortsbeirat Dutenhofen lädt die Bevölkerung, örtliche Vereine und Organisationen für Sonntag, 24. September zu dem schon zur Tradition gewordene Ortswandertag ein. Start ist zwischen 9 und 9.30 Uhr am Verwaltungsgebäude in Dutenhofen, Zum Seifengraben 12. Dort ist gegen eine Startgebühr von 3,50 Euro für Erwachsene, Kinder sind kostenfrei, der Plan für die Route und ein Essensgutschein erhältlich. Am Ziel der Wanderroute, der Dutenhofener Grillhütte, wartet auf die Teilnehmer ein deftiger Eintopf und kühle Getränke.