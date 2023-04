Oslo Gospel Choir macht Station

Wetzlar. Der norwegische Chor Oslo Gospel Choir gastiert am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr (Einlass: ab 18 Uhr) in der Buderus Arena in Wetzlar. Der Chor feiert sein 35-jähriges Jubiläum mit einer großen Celebration Tour durch Deutschland. Die Zuhörenden erwartet ein bunter Mix aus energiegeladenen Uptempo-Nummern, berührenden Balladen und kraftvollen Chorälen. Mit seinem vielfältigen Repertoire aus klassischen Gospel-Highlights, gefühlvollen Eigenkompositionen sowie neu-interpretierten Traditionals singt der Oslo Gospel Choir vom Glauben, von der Hoffnung und von Gottes unendlicher Liebe. Tickets gibt es ab 28,40 Euro auf www.eventim.de.