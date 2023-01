Panik-Taste gedrückt: Polizeiwagen rasen durch Wetzlar

Wetzlar. Mehrere Einsatzwagen der Polizei sind am Freitagvormittag gegen 11 Uhr mit Blaulicht durch die Wetzlarer Innenstadt gerast. Wenige Minuten zuvor wurde in einer Spielothek in der Langgasse offenbar die Paniktaste gedrückt. Ein Überfall hat dort jedoch nicht stattgefunden, wie Polizei-Pressesprecher Guido Rehr auf Nachfrage mitteilt. „Es handelt sich um einen Fehlalarm“, bestätigt Rehr. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Mitarbeiter bei Reinigungsarbeiten versehentlich den Alarm ausgelöst haben.