Papierausstellung zum Tag des Buches

Die Schau ist anlässlich des UNESCO-Welttages des Buches, der jedes Jahr am 23. April stattfindet, dem Material gewidmet, auf dem unsere Bücher gedruckt sind, gezeigt werden Papierschöpfungen, Papiergüsse und Papierarbeiten der Wettenberger Künstlerin. Weiterhin zu sehen sind großformatige Rollbilder mit chinesischer Tuschemalerei, gemalt auf hauchdünnem durchscheinendem Papier. Alle ausgestellten Papiere fertigte sie in einer von wenigen dafür speziell ausgestatteten Werkstätten, der Eifeltormühle in Rheinbach. Einführende Worte spricht Stadträtin Sigrid Kornmann. Die Ausstellung ist bis zum 5. Mai während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu sehen.