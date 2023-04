Parkzeit auf dem Wetzlarer Domplatz erneut geändert

Doch damit begannen die Änderungen erst: Galt zunächst eine Parkzeitbegrenzung von zwei Stunden, wurde diese zunächst auf 90, dann auf 30 Minuten reduziert. Nun die nächste Änderung: Ab sofort darf 60 Minuten geparkt werden, und zwar täglich außer Samstag, weil da der Wochenmarkt stattfindet. Die jüngste Änderung geht auf ein Gespräch zwischen Stadt und Händlern zurück. Sie werben seit jeher mit ihrer Stärke in Service und Beratung – und können das jetzt in 60 Minuten wohl deutlich besser vermitteln als in 30.