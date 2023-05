Wetzlar. Die Band Parpaing Papier wurde 2019 in Nantes gegründet und zeichnen sich durch surreale, sensible oder auch absurde Texte eingebettet in Popmelodien aus. Die Band macht am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr Station im Kulturzentrum Franzis, Fanziskaner Straße 4-6 und präsentiert unter anderem ihre Songs „Entrée Plat Décès“ und „Malade Menthol“. Der Eintritt kostet 13 Euro.