Partner aus Burkina Faso besuchen Wetzlar

Auf dem Programm stand auch ein Besuch in den Französischklassen der Goetheschule. 16 Schüler der Leistungskurs-Klassen von Ulrike Hoppe und Bettina Orgis hatten viele Fragen an die burkinischen Gäste. Ihre Empfindungen beschrieb eine der 18-Jährigen so: „Das Gespräch hat mich sehr bewegt.“ Sie habe viel über das Land, die politische und soziale Situation und Entwicklung, ihre Kultur und die Arbeit von Tikato erfahren. Tikato tritt bei jedem der Besuche aus Burkina Faso mit dieser Schule in Kontakt – ein Gewinn für beide Seiten.