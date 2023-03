Partner aus Burkina Faso kommen nach Wetzlar zum Gespräch

Wetzlar-Garbenheim. Partnerbesuch aus dem westafrikanischen Burkina Faso ist noch im März angesagt. Auf dem Weg nach Berlin, kommen Pastor Etienne Bazie, ehemaliger Executivsekretär von ODE und sein Nachfolger Alain Bako nach Wetzlar. Auf dem viertägigen Begegnungsprogramm stehen Gespräche mit der Tikato-Gruppe in der Wetzlarer Kirchengemeinde an, der kreiskirchliche Empfang des Superintendenten Hartmut Sitzler und weitere Begegnungen. Interessierte sind am Sonntag, 26. März, zu dem Gottesdienst, um 11 Uhr, im Garbenheimer Gemeindehaus in der Bahnhofstraße 14-16 eingeladen. Dort werden die Partner ein Grußwort sprechen und aus Ihrem Land und der Arbeit berichten.