Passionsmatieneen am Dom

Wetzlar. Die evangelische und katholische Kirchengemeinde Wetzlar lädt zu Passionsmatieneen am Wetzlarer Dom ein. Diese finden an den Samstagen, 4. März mit Jens Ahmend, 11. März mit Nils-Ole Krafft, 18. März mit Dietrich Bräutigam, 25. März mit Margarita Jarushkina und 1. April mit Hubert Hüber, jeweils um 11 Uhr statt. Am Sonntag, 26. März, 17 Uhr wird die „Markus Passion“ von Johann Sebastian Bach, mit Solisten, Kantorei Wetzlar, Main-Barockorchester unter der Leitung von Dietrich Bräutigam gegeben.