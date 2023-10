Pendlerparkplatz am Wetzlarer Bahnhof gesperrt

Absolutes Halteverbot: Der Pendlerparkplatz am Wetzlarer Bahnhof kann am Samstag nicht wie gewohnt genutzt werden.

Wer gern kostenlos am Wetzlarer Bahnhof parkt, muss sich am Wochenende einen anderen Stellplatz suchen. Dort wird am Samstag gearbeitet.