Pflegekräfte sollen im 24-Stunden-Dienst besser entspannen

Sungur Kilinc arbeitet bei dormiente in Heuchelheim und betont, dass eine wirklich gute Matratze sehr viel zur Erholung und Entspannung beitragen könne. „Wir haben unlängst der Sportelite des Sprintteams Wetzlar mit der richtigen Schlafraum-Ausstattung zu nachgewiesen mehr Leistungsfähigkeit verholfen. Darunter befinden sich die aktuellen Europameisterinnen im Staffel-Lauf Rebekka Haase und Lisa Mayer aus Wetzlar, die Olympiasiegerinnen im Zweierbob und die diesjährige Gesamtweltcupsiegerin im Einzelbob, Laura Nolte. Unsere Expertise jetzt da einzusetzen, wo Menschen mehr Fitness brauchen, die Dienste an Patienten leisten, ist eine tolle Sache“, so Kilinc.