Phantastische Bibliothek kommt aus der Sommerpause

Wetzlar. Nach einer kleinen Sommerpause kann die Phantastische Bibliothek in Wetzlar ab Montag, 21. August, um 14 Uhr wieder besucht werden. Das Team freut sich, dass nun endlich wieder die alten Öffnungszeiten gelten und Leser pro Woche sieben zusätzliche Stunden zur Verfügung stehen, um sich mit phantastischer Literatur zu beschäftigen: Montag bis Donnerstag, von 14 bis jetzt wieder 18 Uhr und außerdem Mittwochvormittag von 9 bis 12 Uhr. Kleine Highlights wie die Lesung mit Tanja Kinkel am 31. August, um 19 Uhr, die Verleihung des Phantastikpreises der Stadt Wetzlar am 8. September, um 19 Uhr und die Veranstaltungsreihen „Magischer Mittwoch“ mit Ralf Weber, ab 13. September, oder der Lesezyklus „Romantische Märchen“ ab 21. September, versprechen zudem einen zauberhaften Herbst. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Homepage auf www.phantastik.eu.