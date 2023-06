„Phantastische Nacht“ in Wetzlar

Wetzlar. Die Phantastische Bibliothek Wetzlar sammelt und pflegt nicht nur Science-Fiction-Literatur, sondern bietet eine breite Vielfalt an. Diese wird dem Publikum am Donnerstag, 22. Juni ab 19 Uhr in der Phantastischen Bibliothek, Turmstraße 20, in einer „Phantastischen Nacht“ bei einem Glas Wein und kleinen Knabbereien vorgestellt. Der Besucher bekommt Einblicke in die Historie der Bibliothek und erfährt skurrile Anekdoten. Darüber hinaus werden Kurzgeschichten aus der Reihe der Phantastischen Miniaturen gelesen.