Pizza & Politik mit Dagmar Schmidt

Wetzlar. Passend zum Start der Sommerferien lädt die Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt für Mittwoch, 26. Juli, alle interessierten Jugendlichen ein, um bei Pizza über Themen zu sprechen, die auf dem Herzen liegen. Stattfinden wird die Veranstaltung um 18 Uhr in der Colchester-Anlage in Wetzlar. Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online auf www.dagmarschmidt.de/pizza oder per Telefon unter 06441-2092525.