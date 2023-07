Plastische Chirurgie neu an der Praxisklinik Mittelhessen

Wetzlar. Dr. Dominik Muhrer, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Facharzt für Allgemeinchirurgie, verstärkt das Team der Praxisklinik in Mittelhessen im Medi-Center am Klinikum Wetzlar. „Wir freuen uns, dass wir in der Praxisklinik Mittelhessen nun auch im Bereich der plastischen Chirurgie einen kompetenten ärztlichen Ansprechpartner haben“, erklärte Katja Streckbein, Geschäftsführerin der Praxisklinik Mittelhessen, in einer Pressemitteilung.